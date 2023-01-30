Like everyone else, referees make mistakes. We made one at the end of last night’s game and that is gut-wrenching for us. This play will weigh heavily and cause sleepless nights as we strive to be the best referees we can be.https://t.co/WyN8QVuTOl — NBA Referees (@OfficialNBARefs) January 29, 2023

聯盟官方30日公布29日湖人與塞爾提克之戰最後兩分鐘裁判報告，如同所有人從慢動作畫面當中看到的，裁判報告坦承「小皇帝」詹姆斯在正規賽最後一次上籃遭到塔圖打手犯規沒吹，但這種「打了你又跟你道歉」作法根本毫無意義，甚至NBA裁判還發推表達無奈，「裁判跟所有人一樣都會犯錯！」

根據聯盟官方公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告，除了承認塔圖確實打手犯規沒吹，另外兩次誤判都對湖人有利，分別是在正規賽還剩32秒，安東尼戴維斯出現掩護犯規沒吹，以及延長賽還剩1分37秒，韋斯布魯克推了塔圖沒吹犯規。

「跟其他所有人一樣，裁判也會犯錯，」NBA裁判官方推特表示，「我們在昨天比賽最後關頭出現了一次錯誤，這對我們來說非常痛苦，在我們努力執法吹好每場比賽同時，這次誤判將會帶給我們巨大的壓力，且造成很多個失眠的夜晚。」

但就算裁判報告認了錯，裁判公開認了錯又怎樣，這場明顯該由湖人贏球的比賽，仍然硬生生遭到裁判判決影響最終結果，更何況那個打手犯規明顯到所有人都看得到，偏偏場上3名裁判(其中一人甚至就站在籃下)都看不到，裁判有何「意圖」確實太過明顯！