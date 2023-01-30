行政院長蘇貞昌30日率內閣總辭，並與閣員們大合照。（圖／截自中時新聞網直播）

影》行政院召開臨時院會 蘇貞昌率領內閣總辭

行政院今（3）日上午召開臨時院會，由院長蘇貞昌率領內閣總辭，並在院會結束後與閣員們在廣場合影。

蘇貞昌日前請辭後，總統蔡英文徵詢前副總統陳建仁組閣並獲同意，而陳建仁也自27日開始連續3天在其臉書公布新內閣名單，並說「期許自己以及所有的閣員，要做人民的公僕，而公僕的天職就是傾聽民意、為人民做事，我相信，台灣一定會越來越好！」

以下為已公布的內閣名單：

行政院長陳建仁

行政院副院長鄭文燦

行政院祕書長李孟諺

行政院政務副祕書長何佩珊

行政院發言人陳宗彥

政委林萬億

政委張景森

政委鄧振中

政委羅秉成

政委黃致達

政委李永得

政委吳澤成兼任工程會主委

政委吳政忠兼任國科會主委

政委龔明鑫兼任國發會主委

經濟部長王美花

勞動部長許銘春

財政部長莊翠雲

海委會主委管碧玲

僑委會委員長徐佳青

原能會主委張靜文

內政部長：林右昌

文化部長：史哲

國立故宮博物院院長：蕭宗煌

教育部長：潘文宗

法務部長：蔡清祥

金融監督管理委員會主任委員：黃天牧

行政院環境保護署：張子敬

交通部長：王國材

衛生福利部長：薛瑞元

行政院農業委員會主任委員：陳吉仲

數位發展部長：唐鳳

國軍退役官兵輔導委員會主任委員：馮世寬

客家委員會主任委員：楊長鎮

原住民族委員會主任委員：夷將．拔路兒 Icyang．Parod

行政院人事行政總處人事長：蘇俊榮

行政院主計處主計長：朱澤民

台灣美國事務委員會主任委員：楊珍妮

國防部長邱國正

外交部長吳釗燮

陸委會主委邱太三

陸委會副主委詹志宏

陸委會副主委梁文傑

海基會副董事長兼祕書長邱垂正

駐美代表蕭美琴

海委會常務副主委吳美紅