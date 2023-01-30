名模林可彤外型亮麗、身材高䠷，過去曾演過不少歌手的MV，也時常在電視劇中擔任配角，2017年嫁給認識三年的銀行副總裁武廣明（Tom）後，婚後育有2個兒子，她便將重心放在個人運動品牌及家庭上，也經常透過社群媒體分享育兒心得，受到大批網友喜愛。而近日適逢長達10日的年假，林可彤便在29日發文表示「年假是許多媽媽的惡夢」，但今年卻在10天內只花了20.5小時就擺平小孩，讓粉絲們大感驚奇。

林可彤在29日於臉書上透露，「媽媽好友們都被年假十天給整慘 我卻安穩舒適的度過十天 怎麼辦！一趟旅行回來簡直變成育兒奇才，我只能說身邊的媽媽都太認真」，她接著解釋過去這10天當中，她花了2小時帶兒子們去兒童樂園、約鄰居小孩來家裡玩3小時、美麗華氣墊樂園兩小時、早午餐+101三小時、夜市去逛半小時、家族聚餐加上小孩們一起玩7小時，再帶他們去泡溫泉並用餐3小時，時間很快就過完了。

剩下的時間就是孩子午睡時她就跟著睡，晚上還一起看電視，林可彤甚至煮了好多次飯與清潔，昨日晚間8:30不到，她就把兩個孩子哄睡了，待今天一早將小孩送去給學校及保母後，她又能開始工作賺錢了，讓她直呼「都好悠閒啊」；林可彤也表示，其實「大家安排少一點就可以輕鬆多一點」引起不少媽媽粉的共鳴，紛紛表示「這才是放假該有的行程」、「你也很認真呀~我從初二回娘家就一路待到初七，小孩有哥哥姐姐陪玩~~每天都是倒頭就睡」、「你厲害」、「想把自己送到保姆那給保姆顧」。