今（30）日早上約8點09分左右，國道1北向17.8K發生2小自客追撞事故，佔用外線車道，由於今日恰逢初九開工日適逢上班尖峰時間，造成車流嚴重回堵4公里，警方獲報後立即前往處理事故，詳細事故原因仍待調查釐清，高公局也提醒用路人小心駕駛。