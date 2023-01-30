開工日就紫爆！國1北上三重段2車追撞 釀回堵4公里 08:342023/01/30 中時新聞網 陳慧雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開工日就紫爆！國1三重段2車追撞釀回堵4公里 。(翻攝自高公局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（30）日早上約8點09分左右，國道1北向17.8K發生2小自客追撞事故，佔用外線車道，由於今日恰逢初九開工日適逢上班尖峰時間，造成車流嚴重回堵4公里，警方獲報後立即前往處理事故，詳細事故原因仍待調查釐清，高公局也提醒用路人小心駕駛。 春節結束！10天連假今收假 國道北上湧車潮 國道初七車多順暢 省道午後注意返工車潮 開工日出太陽最冷剩9度！一圖秒懂整周天氣 周四雨來了 #國道 #車禍 #三重 #開工日 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中警當街跪地遭拍下！真相超暖心 15:352023/01/27 社會 心碎畫面曝光！內湖「保時捷馬肯」車速快又路不熟 自撞安全島翻車 16:382023/01/28 社會 懷兔寶寶孕婦開車閃神 碰！已追撞警車 11:592023/01/29 社會 17歲無照騎士搶黃燈！遭左轉車撞飛慘死 驚悚畫面曝光 11:022023/01/27 社會 國道5處路段易壅塞 蘇花路廊下午車多 04:102023/01/29 生活新聞 春節期間 台東火災發生34件、山難事故5件 17:172023/01/28 社會 金門1車輛爆胎翻溝4輪朝天 駕駛受困救出無大礙 11:422023/01/27 社會 大樂透頭獎3.3億元 台東一人獨得 04:102023/01/30 財經焦點 連假剩1天 高公局曝「北上5地雷路段」 最好上午就出發 20:212023/01/28 生活 毒駕撞死警 大執法3天抓4575件 04:102023/01/28 地方新聞 收假日上午國道順暢 高公局預判5路段下午開始塞 12:402023/01/29 生活 影》大雪一直下 美85車連環大追撞 近30傷 08:112023/01/29 國際 王彩樺19歲愛女車禍腿骨折流血救人 慘曝「嚴重後遺症」 13:362023/01/27 娛樂 10指截肢他賣甜不辣翻轉生活 4屁孩路過咒罵：怎沒餓死 21:332023/01/27 生活 麻里巴橋嚴重車禍 轎車自撞號誌桿車頭全毀 14:442023/01/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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