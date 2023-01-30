南韓高人氣女團「TWICE」成員子瑜，16日返台與家人共度農曆春節，昨(29)日收假獨自返回韓國，被韓媒捕捉到現身南韓仁川機場的畫面。此外，有眼尖的粉絲發現，子瑜身上的服裝竟與先前去平溪放天燈的穿搭相當雷同，展現出親民的形象。

子瑜過年期間在台享受難得的假期，更與10年的恩師嘻小瓜合體吃火鍋，另外，她也在個人IG上曬出多張她走訪各地遊玩的美照，諸如台北信義區、台北101，更在平溪放天燈，於天燈上寫下中文及韓文的祝褔文字，期許自己與粉絲們都能：「心想事成，年年有瑜。」

昨日過年假期結束，子瑜便被韓媒捕捉到在仁川機場收假的畫面，她穿著淺色系外套、寬褲及白色漁夫帽，一身「毛茸茸」的裝扮，被網友們認出正是平溪放天燈的同款穿著，可見她並未為了機場行而特地挑選全新的穿搭，展現出沒有明星架子，十分親民一面，而她在助理的陪同下，離開機場乘車時，還相當俏皮的向粉絲揮手致意，藏在帽沿下方的眼睛也滿是笑意，讓粉絲們看的非常歡喜，想必會更加期待子瑜新作品的推出。

這趟長達13天的台灣假期，想必讓子瑜好好的充飽了電，在韓媒拍攝的鏡頭下，她的機場行不只收了許多粉絲的手寫信件，也推著滿滿的3個行李箱，戰利品豐厚。