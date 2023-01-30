李四川（右）表示，他發現北市的道路中央島綠地（左），有駕駛亂丟垃圾的問題。（合成圖，素材取自中時資料照、李四川臉書）

近日寒流來襲，全台灣溫度驟降，對此，台北市副市長李四川昨（29）日在臉書發文，提到自己去了台北車站關心街友們，以及在市區所看到的市容景觀問題。該則貼文也引來許多網友留言，更有人陳情北市公共場合垃圾桶的相關問題，得到李四川親自回覆。

李四川表示，除了關心街友，他在市區逛逛時，也注意到一些會影響市容景觀的狀況，如8公尺以下的巷道路面普遍不好，必須好好改善；在道路中央島的綠地，也發現有行車路過隨手丟棄的垃圾。

李四川指出，市政大小事很多，都要市府與市民共同努力。而30日開工正逢初九「天公生」，李四川特別提前一天到松山奉天宮及慈惠堂，祈求兔年民安、風調雨順。

許多網友也在李四川的貼文留言，表示「感謝川伯的用心。」「真是市民之福。」「高雄人永遠不知道自己到底失去了什麼，恭喜台北市民。」還有人留言陳情，表示雖然台北市推動「垃圾不落地」多年，但還是希望公園等公眾場合的垃圾桶不用全部撤離，因實在不太便民，李則回覆「同感，感謝」，讓該網友大讚「非常感謝副市長有注意到小市民的心聲。」