一名網友在臉書分享自己入住宜蘭知名溫泉會館，卻慘遇玻璃門爆裂 ，夫妻兩人遍體鱗傷。(翻攝自臉書爆料公社)

宜蘭知名溫泉會館驚傳浴室玻璃門爆裂！一名網友在臉書上發文分享自己和妻子入住知名的溫泉會館，洗澡時玻璃門卻突然碎裂，意外發生當下兩人遍體鱗傷，爬到電話旁求救，他也貼出現場照片，可見地板全是碎玻璃，還有大片血跡相當驚悚，畫面曝光後嚇壞不少網友也掀起熱議。

一名男網友今（30）日在臉書社團《爆料公社》中發文表示自己為了迎接最後的過年連假出遊，夫妻兩人選擇入住宜蘭某知名溫泉會館，沒想到入住後竟遇到玻璃門爆裂意外，照片中可見玻璃碎裂，地上血跡斑斑怵目驚心，這名男網友哀怨表示「想不到爆裂玻璃也會發生在我身上，整個現場就像兇殺案搬血淋淋」，他表示「旅館邊間真的風水很不好要小心注意」強調特別是玻璃門，因為不知道是什麼原因會突然造成爆裂，釀成意外。

一名網友在臉書分享自己入住宜蘭知名溫泉會館，卻慘遇玻璃門爆裂 ，夫妻兩人遍體鱗傷。(翻攝自臉書爆料公社)

他透露事發當下「老婆全裸在浴缸無法走出來，剩下我全身都玻璃，爬到電話旁求救」服務人員得知後立即幫夫妻兩人更換房間並緊急叫救護車送醫救治，遇到這樣的意外也讓他直呼「今年過年收尾還真是難忘的經驗阿」。

貼文曝光後嚇壞網友，有人點出玻璃門破裂的問題表示「這種通常是玻璃門上把手或角釘鬆脫會造成受力不平均，長期下來會造成玻璃裂痕，最後就看誰倒楣遇到了，熱漲冷縮大部分都是規避責任歸屬的藉口而已啦」、「玻璃門無解的問題，鉸鏈螺絲受潮生鏽膨脹造成破裂，不然強化玻璃要沒事爆掉還真的不簡單！」、「玻璃門本來就該貼防爆膜了，玻璃如果爆了黏在膜上才才不會這麼慘！」。