好市多不定期推出優惠活動，台中一名男網友表示，昨（29）日到好市多發現嫩肩里肌牛排原本1公斤419元，現在特價1公斤只要375元，折價44元，他一次買10盒塞滿購物車，開心地說，「比豬肉還便宜」，他將其PO上網引發網友關注，有人認為跌太多，根本是坐雲霄飛車式降價，也有網友建議可買真空包裝的原肉回家自己切，1公斤只要329元也很划算。

原PO昨（29）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨日到好市多採買，發現美國特選嫩肩里肌牛排原本1公斤419元，優惠活動每公斤折44元，1公斤只要375元，讓他眼睛為之一亮，狂掃10盒牛排，整個購物車都是牛排，畫面相當壯觀，他說「比豬肉還便宜」。

但原PO表示，優惠期間是1月23日至1月29日，昨日是活動最後一天。貼文吸引逾4千名網友關注，「也跌太多了…雲霄飛車」、「CP值最高的牛排」、「期待回到1公斤269的日子」、「我也買了好幾盒」、「這價錢真的要買爆」、「好市多只是回復該有的價格」、「剛買回家直接煎滿好吃的」、「天啊！好便宜，想說很牛排很貴就沒靠過去看了」、「太晚看到，殘念」。

留言中也有網友建議買真空包裝的原肉回家自己切，「真空包1公斤329元而已，便宜又大碗」、「我也是買真空包裝的」、「買真空包的也很便宜啊！329元的樣子，愛怎麼切，就怎麼切」。