歌后張惠妹（阿妹）近期宣布四月將在高雄開唱，然而在此之前農曆春節期間，她也回到台東老家與家人團聚，更時不時在社群上開直播與粉絲互動，昨（29）日她再度驚喜開直播，現身台東街頭的一間小吃店幫忙叫賣，讓粉絲大讚她是「最接地氣的天后」。

張惠妹昨（29）日突然現身台東街頭開直播，影片中她戴著頭巾身穿黑色大學T打扮相當休閒，她透露，全家人在弟弟開的小吃店用餐，因為「全家人出來吃飯太開心了」所以才無預警開直播，接著便向粉絲們介紹店裡的環境與身為主廚的弟弟，更呼籲粉絲來台東一定要光臨弟弟的餐廳。

然而，直播過程中阿妹甚至直接到街上碰到人就說「新年快樂」，結果沒多久就被對面飲料店員工認出，對方更開心的向阿妹打招呼，而阿妹也親切地回應了，除了店員外接下來許多路人也認出阿妹，當粉絲詢問是否能她合照時，阿妹也沒有拒絕，只是因為正在直播中，所以回應他「等一下」，完全沒有巨星架子。

直播影片曝光後，許多粉絲紛紛留言「突然看到阿妹，超驚喜的，巧遇我們台東的女兒，台東的驕傲！好幸運」、「最接地氣的天后」、「遇到阿妹的多好運啊」、「天啊！妹神近在咫尺」、「妹姐也太美，我們高雄見耶」、「羨慕路上的人可以捕抓野生妹」。