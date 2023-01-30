台灣演藝圈中知名的模範夫妻女星Gigi（林如琦）與丈夫史丹利常常外出旅遊，自由自在的生活方式讓不少人羨煞不已。28日Gigi才透露兩人一起到日本長野賞雪，豈料隔天當地就有滑雪場驚傳雪崩，約10名外籍遊客一度遭埋受困，所幸，Gigi很快就在社群發文，除分享旅遊感想，也順便報平安。

Gigi於昨(29)日晚間8時在臉書發文，透露這趟旅程選擇長野的湯田中住宿，他們也因為太興奮了，沒有調鬧鐘就醒來，「疫情前的最後一趟也是來到這，有種想要扳回一局的感覺，但事實上過了三年，阿雞也老了，腿好沒力喔……原來過動兒如我的也有這天啊……」

她還透露去了斑尾高原，開車過去差不多40分鐘，「首次的探訪很讚，是個很棒的雪場，地形很豐富，樹林的變化也多！滑超爽，我們這幾天還想再去好好玩玩～」看的出來玩得相當盡興。

由於位於長野縣小谷村的栂池高原滑雪場，29日發生雪崩，許多遊客因此遭埋，不少人擔憂Gigi與史丹利遇難，連忙湧入其社群關心。對此，Gigi感動回應：「這篇其實也是一個平安文！收到好多關心的簡訊。」