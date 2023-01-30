達爾集團執行長盧克修看好半導體產業可望在第3季起回升，達爾集團二極體德微(3675)上修今年營運展望，德微董事長張恩傑表示，雖然所有人都說2023年不好，第1季應該是全年谷底，第2季起逐漸好轉，第3季起「筆」起直追，希望能夠達成2023年獲利將不低於2022年目標。

半導體產業供需反轉，德微業績跟隨半導體產業自去年第3季開始逐季下滑，不過儘管下半年營運遇逆風，德微2022年合併營收為21.77億元，年成長5.88%，創下歷年新高，獲得盧克修高度肯定盧克修表示，德微在經營團隊努力之下，毛利率從2002年上櫃時7.14%成長至2022年的37%，真的不簡單，獲利亦從當年的每股淨損0.97元到2022年賺到10元以上，尤其是去年較2021年大幅成長40%，真的是很傑出且辛苦。

半導體產業低迷，為德微提供啟動轉型的好時機，張恩傑決定破斧沈舟啟動第二次轉型，從二極體廠走向以生產車用及IPC等高階產品為主IDM廠，並將80%到90%現有舊設備汰換，集中火力建置新產線，為公司未來營運佈局。

原本德微預期，由於2023年上半年因處於設備及產線汰舊更新轉換期，且全球產業經濟大環境不佳，今年營運可能是較2022年衰退蹲低的一年，不過現在德微跟隨達爾集團成長腳步，上修今年營運展望至比去年好，挑戰再創歷年新高。

張恩傑笑說，2023年所有人都說不好，所以我提了一個2023年會衰退的計畫，被盧博士打臉，達爾集團沒有在衰退的，德微2023年獲利不得低於2022年，所以只能往前走。

展望今年半導體產業，在半導體產業工作將近50年的盧克修表示，每次產業循環都會出現鐘擺原理，如同2022年上半年，產能不足時每個人都重覆下單很多，好像景氣非常好的樣子，去年下半年經濟衰退供過於求時，因為庫存是成本，會造成問題，庫存在手上成本會增加，可能要降價，供應商可以隨時供貨，第3季大家開始拚命清庫存，造成庫存清過頭，把需要的庫存都清掉了，這樣的鐘擺原理，我相信今年第2季庫存就會清得差不多、甚至清過頭，第3季起市場就會反轉開始成長，預估今年上半年佔比約40%到45%，下半年約55%到60%。

就產業別來看，盧克修表示，3C消費性產品因為IoT支持，衰退沒有很厲害，手機雖然有5G市場支撐，但5G市場自從華為被美國打了之後，華為消失了，三星和其他品牌卻沒有上來，尤其是經濟不景氣，以前一兩年換手機，現在沒有，是所有產品中衰退最大的；電腦市場有資料中心及高階PC，Intel又推出新產品，預期電腦市場會慢慢好轉。

在車用方面，盧克修表示，目前汽車市場還是供不應求，去年年初因為疫情及半導體廠將產能移給3C產品，致使汽車市場拿不到貨，汽車廠停產，雖然因為3C產品開始消退、降價以後，很多半導體公司產能過剩，開始供給車用，汽車半導體有點緩解、逐漸好轉，但3C產品產能供給汽車市場不容易，如果半導體廠沒有進到汽車產品，沒有被汽車廠認證過，不可能直接轉給汽車，台灣很多半導體公司並沒有在汽車產業中耕耘，沒有預先被認證、設計在車用產品，無法把產能轉給汽車公司，也因此雖然產能空出來了，汽車市場還沒有被完全滿足。

考量台灣購地建置新廠不僅成本高，且蓋廠到量產需要3到4年緩不濟急，德微決定全面汰換舊設備購置新設備，新設備已於2022年底陸續進駐，預計今年第1季新設備到位約90%，並於第3季開始送樣認證，希望2024年第1季開始交貨。

德微大動作啟動轉型，業績陣痛難免，由於今年第1季是新舊設備交替期，德微預估，今年第1季營收將是季減年減約15%到20%，不過張恩傑表示，雖然不知道第2季能上來多少，但第1季確定將是2023年營運的谷底。

值得一提的是，由於新設備自動化程度高，預期將可節省65%人力，且只佔廠房空間約40%，減碳超過60%，生產產品以車用、IPC及高階手機應用為主，整體產線將走向高值化，可望推動德微業績自2024年起邁入新一波高成長。

張恩傑表示，公司目標是往更高階產品走，往IDM廠方向佈局，隨著新設備到位加入量產，2024年不會讓大家失望，毛利率可以做到40%，並於2024年底將二極體產品佔比降至30%到40%。