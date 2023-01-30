在美國持續勸說與施壓下，日本與荷蘭同意聯手圍殺中國晶片產業，但美國在防堵晶片被中國軍方使用上正面臨挑戰，根據《華爾街日報》披露，中國頂級核武研究機構「中國工程物理研究院」（CAEP），雖然自1997年被列入美國出口黑名單，但在過去兩年半中，該機構一直在使用美國公司生產的晶片。

報導指出，CAEP因從事核子工作，是首批被美國列入實體清單的中國機構之一，但檢視其採購文件發現，自2020年以來，中國工程物理研究院設法規避美國的制裁，成功獲得美國公司包括英特爾和輝達等製造的高階晶片，且購買次數多達十幾次。

進一步檢視，發現CAEP在過去10年，至少有34篇發表的論文提到在研究中使用美國半導體，包括用在分析數據、生成演算等，且當中至少有7篇研究可應用在維護核儲備，而最新的發現，也突顯美國政府面臨的挑戰。

報導提到，CAEP採購的晶片規格，多半在7奈米至14奈米之間，其中許多是中國難以自行量產的，而此類產品在公開市場很容易獲取，包括CAEP採購的英特爾Xeon Gold與輝達的GeForce RTX晶片，可在中國電商平台淘寶取得。