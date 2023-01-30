宏碁(2353)在2022年股價由「3」字頭跌到「2」字頭，NB/PC終端需求趨緩是主因。不過，從Chromebook產品線的出貨來看，宏碁Chromebook於2022年全年度以22%市佔率登上世界冠軍寶座、市佔年增5%。宏碁近年也戮力發展生活風格（Lifestyle）品牌，打造新的獲利方程式，去年宏碁非NB/PC營收年增達11.9%。

Acer Chromebook產品以最新技術、耐用設計及多元尺寸等卓越亮點行銷全球，近期更著重推出專為老師、學生族群設計的Chromebook教育筆電，滿足繁忙校園生活的各種需求、提升學習力，塑造學生族群數位學習最佳選擇。此外，宏碁持續關注全球永續議題，旗下Acer Chromebook將陸續採用回收材料、永續包裝和節能設計，降低對環境的影響。

宏碁積極發展的生活風格（Lifestyle）品牌，除了成立子公司宏碁飲料（Acer Beverage Inc.）擴大事業範疇，也在今年初線上發表會推出結合健身車及辦公桌的「eKinekt 酷騎桌」，集綠能、運動及辦公三位一體的概念，能將使用者運動時所產生的動能轉換成電力，為筆電和其他裝置充電。

宏碁飲料（Acer Beverage Inc.）除了既有的PredatorShot能量飲、葉黃素飲、膠原蛋白飲、舒眠晚安飲以外，進一步推出益生菌、魚油、人蔘飲等新品布局多元產品線。

宏碁2022年自結合併營收為2754.3億元，年減13.6%，雖為近3年低點，但非PC及顯示器事業營收，去年第四季貢獻達到26.3%，2022年成長11.9%，貢獻全年營收的21.7%。「eKinekt 酷騎桌元月16日已開放預購，預計4月陸續出貨；此外，如魚油、人蔘飲也搭上春前送禮旺季銷售。