日本寫真女星杉原杏璃外型甜美，擁有G罩杯傲人上圍，被封為「G奶女帝」、「寫真女帝」，不過自從2017年後便再未推出寫真，2018年嫁給音樂出版公司執行董事，未料這端婚姻僅維持兩年，而今單身的她睽違6年，終於再次推出寫真，讓火辣好身材重出江湖。

杉原杏璃去(2022)年迎來40歲生日以及出道25周年，為了紀念這難得的日子，她睽違6年解封「G奶」推出寫真新作《それから》，不只從去年開始在個人YouTube頻道上釋出預告及幕後花絮影片，暗示即將推出新的寫真；於昨(29)日更出席發售記者會，她表示：「寫真集裝滿了我25年來累積的愛，希望大家能夠360度無死角的欣賞我的身體美貌。」

此外，在杉原杏璃透過YouTube發布的寫真集幕後花絮影片中，可見她今年即便已經40歲，顏值及身材仍保養得相當好，不只肌膚一如既往的白嫩無瑕疵，身前的傲人上圍和背部的圓潤美臀也不失風采，曾經的「G奶女帝」睽違6年後終於回歸，讓廣大粉絲期待見到寫真裡她的絕代風華。

杉原杏璃在YT頻道釋出寫真花絮片。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，杉原杏璃16歲就踏入演藝圈，每次推出寫真集都會造成轟動，2017年宣布退出寫真界，同年還來台宣傳改編她自傳小說的電影，當時曾提到若未來結婚後就是屬於老公的，衣服自然會穿回來，言語之間不自覺流露出對婚後生活的憧憬。豈料，她與音樂公司董事的婚姻僅維持2年就宣告終結，不過兩人還是維持朋友關係。