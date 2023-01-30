過去曾由兒童節目《YOYO家族》出道的「蜻蜓哥哥」宋翊彰，因亮麗的外貌與親切的表演風格讓他受到大小朋友的喜愛，後來他還跨界擔任演藝學院校長，特別培訓台灣、大陸等優秀的表演人才，而他日前從大陸返台準備退休時，卻不幸遇到詐騙集團，讓他不僅一下子虧損7000萬血本無歸，還莫名吃上官司。

根據《鏡週刊》的報導，蜻蜓哥哥自從在大陸賺了多桶金返回台灣後，計畫將在不久後退休，好好規劃自己的生活，但沒想到卻收到一名自稱是新竹望族後代的張姓男子透過臉書私訊他，並聲稱自己在政商人脈廣闊，還是藝人江蕙經紀人的好朋友，蜻蜓哥哥求證確認他們真的彼此認識後，便不疑有他的相信張姓男子。

後來，張姓男子在2015時的某一天，曾帶蜻蜓哥哥前往日月潭看地，誆稱他準備募集4億到5億看購買當地的土地，並尋找投資商進駐蓋飯店，男子還強調目前已有議員、日本外交官入股，估計將可獲利高達4倍，而蜻蜓哥哥在鼓吹下也透過張姓男子陸續投資了7000多萬元。

但沒想到後來才發現，張姓男子其實沉迷於賭博，曾一夜就輸掉幾百萬，讓蜻蜓哥哥相當擔心自己的錢會血本無歸，便開始追問土地購買一事，張姓男子則回應買家答應數天後會匯款，但蜻蜓哥哥不但沒收到錢，還收到旅館的傳票與催繳電話，讓他趕緊打電話求證。後來才知道原來張姓男子是以他的資料登記入住飯店，積欠大筆的住宿費用卻以資金周轉困難為由不斷要蜻蜓哥哥代墊，才發現是詐騙。

一查之下也才發現，張姓男子還在網路上自稱是建商應徵特助，佯裝請求職者到飯店用餐，卻以證件遺失為由向求職者借錢、借帳戶，之後繼續用「借來」的帳戶騙錢，害多名求職者莫名成了共犯；另外，張姓男子還在網路上販售玩具與模型，待買家匯款後便失聯；他甚至還誆稱投資鑽石、媽媽生病等各種千奇百萬的原因詐騙數十人，吸金高達上億台幣。而蜻蜓哥哥為了避免更多人受騙上當，才決定與另一名受害者挺身而出向他提告，好在官司糾纏了2年後終於還他們清白，蜻蜓哥哥也希望以自身慘痛經驗提醒眾人，務必小心。