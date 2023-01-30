新閣揆陳建仁生技背景獲多頭肯定，加上不少生醫公司將進入聽牌和申請藥證，生醫族群開紅盤日喜氣洋洋，國光生(4142)強鎖漲停板38.75元、安特羅(6564)漲幅在18%以上；康霈(6919)新藥二期臨床獲美FDA核准，漲幅逼近7%；在高價股方面，股王、股后藥華藥(6446)、晶碩(6491)漲幅逾4.5%、1.2%，上市櫃生醫指數漲幅為1.85%、1.7%。

前副總統陳建仁接任新閣揆，出身中研院有生技專業的陳建仁，被外界看好可望有助於推動生技產業和國際接軌，對再生醫療雙法十分有利，全球細胞治療的熱潮台灣可望正面趕上。

今年生技業很多公司都即將有好消息發布，可望帶領產業攀向新的高峰，創出一個嶄新的年代。據統一投研部預估，去年生技獲利高成長公司將是史上最多，且整體獲利成長約以27％創下歷史新高；今年產業獲利將再成長38％達到近330億元，並有機會在2025年突破500億元大關。

智擎(4162)胰臟癌新藥安能得，一線治療組合療法全球樞紐性臨床結果數據達標，今日股價跳空開高，漲幅在3.6%附近，法人預期，授權夥伴Ipsen上半年可望向FDA提藥證申請。

漢達胃食道逆流的學名藥HND-002去年底開賣，上市一個月市占率已達4.6％市占率，現正與美國FDA爭取當初已經取得180天學名藥獨賣的權利，今日股價站上120元，漲幅2%以上。