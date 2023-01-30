【旅奇傳媒/記者-徐意雯】長崎縣雲仙地區不僅有溫泉鄉，溫泉鄉中著名的雲仙地獄更是四季皆煙霧瀰漫，營造出一股神秘感。而在冬末春初造訪雲仙地區，更有霧冰及櫻花雙重美景可以欣賞！

▲雲仙地獄飄散著地底冒出的蒸氣，在這裡也能品嘗到地熱蒸熟的溫泉蛋。 圖：長崎縣觀光連盟

在每年12月到3月初，於雲仙妙見岳一帶非常有機會欣賞到霧冰風景。只要滿足氣溫0度以下、水氣充足、寒風吹拂的3大條件 ，雲霧中的水分就會附著在樹枝上變成冰晶。除了搭乘雲仙纜車飽覽宛如電影「冰雪奇緣」場景的霧冰奇景之外，也很推薦下纜車後，經由霧冰隧道前往山頂的妙見神社參拜。

▲如夢似幻的霧冰美景。 圖：雲仙市／提供

雲仙市國見町的神代小路保存了古老建築，是日本重要傳統建造物群保存區，其中的必看景點就是被選為日本國家重要文化財的「鍋島邸」。這是過去領主的宅邸，在每年初春，還能欣賞到鍋島邸與早春就開花的「緋寒櫻」美景。一般國人熟知早開櫻花河津櫻正是日本原生大島櫻跟緋寒櫻混交所產生的品種！緋寒櫻在日本又稱為「台灣櫻」，也正是我們熟知的山櫻花，花瓣顏色較為濃郁艷紅。

▲緋寒櫻與古老建築互相映襯，格外有氣氛。 圖：雲仙市／提供

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