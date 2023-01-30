台灣彩券春節期間推出限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮中頭獎2000萬元，二獎則是200萬元加上賓士休旅車，台彩今（30）日表示，有6位國小同班同學車子拋錨聚會遲到，後來集資買一本刮刮樂竟意外中獎賓士車。

新北樹林區「采億彩券行」描述，幸運刮中200萬元加賓士休旅車是6位國小的同學、年約25歲，也是彩券行簡小姐的同學，每年過年這6位同學都會約在彩券行拜年，等簡小姐一起去聚餐。

今年負責開車載大家前來的同學半路車子拋錨，比約定的時間晚到。到店內看到「2000萬超級紅包」獎項有賓士休旅車，於是6人決定集資買一本，還打趣說如果中獎就可以把舊車換掉，之後聚會就有賓士可以開了，沒想到居然真的幸運刮中200萬元加賓士休旅車。

彩券行簡小姐也開心表示，很替同學們高興，大家多年情誼添加了一個新故事。

今年新春限定的「2000萬超級紅包」，其中2000萬元頭獎有7個，二獎「200萬元+賓士休旅車」有10個、三獎100萬元則有850個，獎金加總超過127億元，總中獎率達69.33%。值得注意的是，截至1月27日為止，頭獎已刮出1個、二獎2個、三獎共194個。