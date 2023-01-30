總統蔡英文指示新任閣揆陳建仁組建「溫柔堅定」的內閣，本次新內閣女性閣員人數增加到了8位，其他職務的女性比例也有所提高。經本報記者向環保署查證，中原大學環境工程學系教授王雅玢即將接任環保署政務副署長一職，王雅玢也是環保署成立以來的首位女性副署長。

本次陳建仁組閣的重點之一即增加女性閣員人數，且不僅僅是閣員而已，環保署今(30)日證實，政務副署長蔡鴻德將於2023年1月31日退休，王雅玢即將接任政務副署長一職，是環保署自1987年成立以來，歷經36年的首位女性副署長。

王雅玢學歷為國立成功大學環境工程博士，專長領域包含空氣污染控制、廢棄物處理與資源化、永續環境教育等，現職為中原大學環境工程學系教授、永續環境研究與教育中心主任，長期致力推動國際交流與科普教育，曾榮獲環保署「女性環保楷模」表揚，目前也擔任環保署第14屆環評委員。

由於王雅玢在校不斷鼓勵外籍生參與各項環境活動與服務課程，並用自己的語言來推廣台灣的環保作法，經記者與王雅玢通話詢問，未來進入環保署後有無擴大這樣學習模式的可能性，王雅玢說，等自己到了環保署熟悉環境與業務後再來規劃。

至於接任副署長後，環評委員的職務是否有異動？環保署表示，副署長本身就是環評委員之一，但也因為王雅玢本來就是環評委員，這次的人事調整確實會釋出1個環評委員的位置，內部機制和行政程序都還要再調整。

環保署職員表示，王雅玢不只是環評委員，同時也是環教基金委員等，對環保署業務都相當熟悉，環保署在這次組閣中有年輕女性擔任副署長，加上其國際化、創新、性別平等的特質，相信會為環保署帶來不同的樣貌。