今初九（30日）是「天公生日」，小孟老師在臉書上分享5生肖財運將逐漸好轉，其中生肖豬在初九後可跟理財專家詢問理財方式和市場情況，這樣會幫助他們有更精明的思考來做對自己有利的標的物，另外除了投資外可多一些定存，讓荷包更加分。

▍第五名：生肖虎

生肖虎的財星慢慢進入偏財宮方位，讓你在投資的運氣逐漸變強，並也可好好的去佈局想投資的事物，另外自己也開始會有一些較強烈的慾望想搞懂自己的金錢狀況，這是件好事，有句說話愛理財，財就會愛你。

▍第四名：生肖羊

生肖羊在初九後財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢會有多餘的資金可運用。

▍第三名：生肖馬

生肖馬在初九後想要用不同方式來增加財富，可多考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議只要每個月固定做投資，不用給自己太大的壓力去追這個市場的報酬，慢慢將會有獲利產生。

▍第二名：生肖猴

生肖猴在初九後是正財運旺的開始，可開始把一些資金拿來做投資，若是已有熟悉的投資模式，也一直是正向的結果，請保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可改變新的理財方式，不需擔心自己會損失太多，可用小額方式去實驗想得到的結果，只要願意開始，慢慢就會找到適合的投資理財的方法。

▍第一名：生肖豬

生肖豬在初九後可跟專業的理財專家，聽取他們的理財方式或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣會有更精明的思考模式，做對你有利的標的物，另外生肖豬的物慾特別強烈，建議多的資金除了投資之外，也需多做一些定存，好好的學習投資理財，讓荷包更加分。