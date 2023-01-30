德國福斯汽車（Volkswagen）近日表示，該公司投入於電動車軟體與技術的投資未來二～三年內將達到高峰，並預估電動車投資自2026年起將帶來顯著回報。

福斯財務長安特利茨（Arno Antlitz）接受外媒專訪時表示，他們2026年起在傳統內燃機引擎汽車「幾乎不會有任何投資」。他表示：「我們屆時在投資方面的負擔將減輕，而這也是電動車投資帶來顯著回報的時刻。」

福斯預期，該公司2026年前在電動車及其軟體中的投資將達到520億歐元（約565億美元）。