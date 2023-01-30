高階網通交換器及兩大伺服器新平台產品挹注，金像電(2368)第1季營運可望不低於去年同期，法人看好金像電可望受惠於400G Switch高階網路設備與雲端資料中心升級趨勢，以及IC測試板在今年上半年出貨可望逐步放量，預估金像電2023年可望再創歷年新高，每股盈餘可望上看10.5元到11元。

雖然伺服器經過2022年強勁成長，2023年增速因各大品牌廠縮減資本支出放緩至5%到6%，但各國政府為促進經濟擴大財政支出，積極推動建置雲端資料中心、充電樁等各項基礎建設，且跨國企業持續投入資本支出升級企業自有資料中心，成為帶動雲端資料庫中心市場需求成長新推手，亦可望加速兩大伺服器新平台及高階網通設備滲透率。

隨著資料傳輸量增加，AMD Genoa及Intel Eagle Stream新平台為PCB伺服器板帶來重大升級，新一代PCIe Gen 5平台Intel Eagle Stream和AMD Zen4 Genoa所對應PCB板層數增為16層~20層，且為達到低耗損，兩大新平台伺服器(Server)板鑽孔技術除傳統正鑽製程，亦增加背鑽製程，由過去直接導通改為板層間對位導通，希望減少PCB銅導電造成的雜訊干擾，提高訊號完整性，但背鑽製程板層間對位導通精準度要求極高，讓Server板製程難度大增，可供貨廠商明顯減少，連帶Server板單機產值較上一代產品提升10%到15%，金像電挾高階網通板背鑽製程多年累積技術優勢搶進兩大伺服器新平台，成為升級趨勢下受惠最大的PCB廠。伺服器及交換器等高階網通產品市佔率年年攀升，帶動金像電業績自2020年起展現強勁成長力道，2022年前3季每股盈餘為6.9元，累計2022年合併營收為328.34億元，年增23.36%，創下歷年新高，法人預估，金像電2022年每股盈餘可望逾9.5元。

今年第1季因逢農曆年工作天數較少，金像電預估，第1季可望比去年第1季好，隨著新一代AMD Genoa與Intel Eagle Stream出貨逐步放量，且金像電在新平台市占率提升，法人預估，金像電今年業績可望再創新高，每股盈餘上看10.5元到11元。