美國空軍機動司令部司令、四星上將米尼漢（Mike Minihan）先前警告美軍，美國最快恐在2025年與中國大陸爆發軍事衝突，對此，美國共和黨籍眾院外委會主席麥考爾（Mike McCaul）昨（29）日表示「可能性很高」。

針對美國將領米尼漢（Mike Minihan）直覺判斷美中最快恐在2025年爆發衝突，美國共和黨籍眾院外委會主席麥考爾（Mike McCaul）29日表示「可能性很高」。

美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢寫給11萬部隊領導階層的備忘錄27日公開，他在文中表示，「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將在2025年作戰」，他強調必須「建立一支強化、準備好、整合、以及靈活的聯合部隊機動小組，以準備在第一島鏈內應戰並取得勝利」。

據福斯新聞（Fox News）、半島電視台（Al Jazeera）報導，剛接任美國眾議院外交委員會主席的共和黨籍議員麥考爾（Mike McCaul）昨日呼應米尼漢的判斷，他接受福斯電視網節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時表示：「我希望他是錯的，但很不幸地，我認為他是對的…。」

麥考爾說北京希望統一台灣，有可能透過在2024年初起影響台灣選舉的方式進行，「但如果他們無法透過那種方式取勝，我判斷他們將會尋求軍事入侵，我們必須為此做好準備。」

麥考爾進一步批評拜登將美軍撤出阿富汗搞得一團糟，導致俄羅斯入侵烏克蘭，稱只要拜登還在位，美中就愈有可能開戰，「可能性非常高，我們可能看見與中國、台灣、印太地區的衝突。」

不過眾院軍委會民主黨籍議員史密斯（Adam Smith）並不認同米尼漢及麥考爾的說法，他告訴「福斯週日新聞」，「美中開戰不只非不可避免，更是非常不可能。」他認為與中國大陸的處境確實非常危險，但是將領們在談話時應該非常謹慎，「我非常有信心，只要我們採取正確的方式，我們能夠避免那場衝突。」

針對麥考爾的說法，白宮拒絕評論。