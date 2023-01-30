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眼見隊友跟對方在場上爆發口角衝突，灰熊主控莫蘭特知道自己該挺身而出了！灰熊30日克服上半場一度落後19分頹勢，最終靠著莫蘭特27分、15助攻與10籃板的大三元演出，以112比100逆轉擊敗溜馬中止最近5連敗，也送溜馬吞下3連敗。

上半場曾以37比56大幅落後的灰熊，卻在第3節靠著莫蘭特、傑倫傑克生兩人火力逐漸追上，甚至追平，但到第3節還剩2分28秒，傑倫傑克生跟艾塞亞傑克生爆發激烈口角衝突，雙方球員都聚集在場上相互對噴，幸好衝突並未繼續擴大。

可是憑藉這次雙方衝突，灰熊開始吹起反攻號角，尤其是莫蘭特、傑倫傑克生兩人攜手在末節一開始就打出13比2猛攻，幫助灰熊反而取得兩位數領先，陣腳大亂的溜馬完全無力追分，只能眼見勝利越離越遠。

灰熊除了莫蘭特大三元，傑倫傑克生也有28分、8籃板及5火鍋，頂替亞當斯先發中鋒位置的克拉克13分，羅迪11分，泰厄斯瓊斯10分、4助攻與4抄截；溜馬以馬圖林替補拿下27分最高，奈史密斯16分，剛跟溜馬完成兩年續約的透納15分。