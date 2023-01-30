花蓮縣知名景點東大門夜市春節期間天天人潮爆棚，10天共吸引12萬人次到訪。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今年春節10天連假期間兩波寒流來襲，天氣寒冷卻不澆熄民眾出遊興致，花蓮縣內各大景區人潮洶湧，旅宿住房率初二至初五天天突破9成，幾乎一房難求，儘管業者忙到不可開交，看到睽違2年的爆棚人潮，依然笑得合不攏嘴。另，花蓮好山好水的旅遊環境，加上縣府近年積極推廣「質」的觀光，今年榮獲世界知名旅遊平台「世界最受歡迎旅遊城市」第2名的殊榮，為前10名中唯一的亞洲城市

縣府表示，春節期間，縣內旅宿業住房率從除夕開始即有5成，初一8成，初二到初五天天高達九成，初六7成，收假前的初七也還有5成住宿率，整體平均近7成。

交通部分，台鐵花蓮站從小年夜至初七期間，進出站總人次約22萬人次，蘇花路廊宜蘭南下進入縣境的車流量總計約有10萬輛次，以致縣內各大景區春節期間每天人潮絡繹不絕。

縣府統計春節連假縣內各景點遊客人次，北區部份，新天堂樂園21萬人次、太魯閣國家公園13萬人次、東大門夜市與台泥Daka園區均約有12萬人次、七星潭風景區約9萬人次、慶修院及松園別館則分別有2.7萬及6000多人次參觀遊園。

中南區景點部分，鯉魚潭風景特定區逾6萬人次，林田山林業文化園區有1.6萬多人次，光復糖廠近2萬人次，大農大富森林園區約3.4萬人次，海洋公園入園人次也有4.6萬多人次，秀姑巒溪遊客中心近5千人次，南安遊客中心則有1.3萬多遊客走訪。

特別的是，花蓮縣府近年在縣長徐榛蔚帶領下，極力推廣「質」的觀光，盤點各大觀光主題旅遊資訊，讓民眾能從各種視角體驗花蓮，也因著重質不重量的旅遊模式，讓花蓮縣從各國優質的觀光地區中脫穎而出，獲得世界知名旅遊平台booking.com票選「2023世界最受歡迎旅遊城市」第2名殊榮，更是該榜單前10名中，唯一的亞洲城市，實屬不易。