美國女星安妮沃興（Annie Wersching）過去曾演出多部影集，包括《24反恐任務》、《星際爭霸戰》、《漫威離家童盟》等，她雖曾對外宣布罹患癌症的消息，但自她患病以來仍持續拍戲，沒想到在美國時間29日早上卻驚傳離世，對此她的丈夫也發聲明證實。

根據外媒報導，安妮沃興29日早上因癌症離世，而同為演員的丈夫斯蒂芬福爾（Stephen Full）也發出聲明證實此消息，「今天這個家庭的靈魂中有一個巨大的洞，但她給我們留下了填充它的工具，她在最簡單的時刻發現了奇蹟」接著更提到，三個孩子是妻子一生的摯愛「當我開車送我們的孩子們，沿著蜿蜒的車道和街道行駛時，她會大喊再見！直到我們離開可聽見的範圍」，最後他在聲明中難過地向妻子道別「再見，我的巴迪」。

事實上，安妮沃興出生於聖路易斯，2002年以演員身份出道連續劇《Enterprise》中客串演出，而在2007年她在電視電影《Company Man》擔任女主角，之後接連演出《綜合醫院》、《24反恐任務》等劇，但她卻在2020年罹患癌症，之後她仍接拍《星際爭霸戰》第二季。

另外，她與丈夫史蒂芬福爾於2009 年結婚，根據外媒報導，婚禮是在他們加利福尼亞州洛杉磯的家中舉辦，之後陸續生下三個孩子，一家五口過得相當幸福，也不時會在社群中分享日常，如今卻傳出安妮沃興消息，令人相當難過。