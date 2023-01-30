前總統陳建仁首肯接任新閣揆，包括桃園市前市長鄭文燦、基隆市前市長林右昌及前交通部長林佳龍等人，都在府院中有一席之地。不過，政績頗佳的屏東縣前縣長潘孟安竟全無消息，令外界納悶。對此，媒體人黃揚明透露，潘之所以沒有位置，其實是因為他要自保。

黃揚明昨（29）日在網路節目《全民平評理》表示，此次內閣改組雖然被質疑換湯不換藥，但其實總統蔡英文執政以來，前後經歷林全內閣、賴清德內閣、蘇貞昌內閣，再到此次的陳建仁內閣，首次改組時有3部會異動、8職務異動及5位新面孔，蘇改組時有7部會異動、10職務異動及4位新面孔，本次改組則有9部會異動、11人職務異動及5位新面孔，「難怪蔡英文敢喊，我們已經進行檢討了，已經完成檢討，要往前衝了，因為這已經是她任內改組幅度最大的一次了！」

「過了15年，又迎來一位大學學歷的副閣揆！」黃揚明指出，新任副閣揆鄭文燦的台大碩士學位被撤銷，導致他僅剩大學學歷，而上一位只有大學學歷的副閣揆是15年前的張俊雄。黃提到，包括葉菊蘭、游錫堃等人在內，過去僅有大學學歷的副閣揆，幾乎都在民進黨政府執政時出現。

此外，黃揚明更爆料，早在一個月前他就問過綠營朋友，得知潘孟安此次不會進入內閣，「原因就是，他是阿通師的指導學生，且已經被鎖定了！」黃解釋，鄭文燦的論文問題被爆出，學位也已被撤銷，因此對他來說已經沒差了，但潘孟安的學位還在，更重要的是，「他要保住自己的政治生命」。