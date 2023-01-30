美中關係不佳，美國政府更是對大陸晶片業設下嚴格出口管制，企圖透過打擊半導體產業的手段牽制大陸科技、軍事實力發展的速度，然而美國此舉也對本土廠商造成傷害，美國半導體產業協會（SIA）忍不住警告，對大陸的制裁可能會傷害美國半導體，呼籲美國政府就制裁細節進行更清楚的溝通。

科技網站Tom’s hardware報導，SIA強調他們了解保衛國家安全的重要性，但對潛在敵對國家的限制可能會傷害整個美國半導體產業，「少了來自大陸客戶的資金，美國半導體依然會繼續生存且繁榮，但有了大陸客戶會發展得更快。」

報導提到，大陸對美國半導體產業而言，一直都是一筆大生意，例如Cadence為數以千計的大陸廠商提供電子設計自動化軟體（EDA）工具；美國應材向中芯國際、華虹半導體等廠商出售大量前段製程半導體設備（WFE）；大廠輝達銷售大量人工智慧與高效能運算晶片至大陸，此外，美國工程師也在大陸獲得豐厚的薪水待遇，但這些都受到最新的制裁政策所限制，全都就此打住。

SIA呼籲美國政府就制裁大陸晶片業的細節進行更清楚的溝通，「美國半導體公司依賴“良性循環”進行創新，包括研發與針對全球市場的大量投資，從過去的歷史來看，美國半導體企業一直將其收入的五分之一投入研發，這樣的比例高於其他產業。」