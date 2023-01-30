聯準會料將於周三再次升息，市場想知道美國央行這次將再度升息50個基點，還是會進一步縮小升息幅度至25個基點，以及在今年其餘的會議將如何行動。

市場普遍預期聯準會本周僅將升息1碼，將其基準利率提高至介於4.5%～4.75%，再創2007年以來新高。之後的行動則主要取決於美國通膨是否真的正在放緩，本周的幾個觀察重點如下：

●ADP小非農就業報告

美國人力資源服務公司ADP將在本周三（2月1日）公布2023年1月份的民間就業報告。根據ADP本月初公布的數據，去年12月美國民間就業增加23.5萬人，遠遠超出市場預估的增加15萬人與11月的新增12.7萬人。受此打擊，當日美股三大指數同步重挫逾1%，費城半導體指數更下挫近2%。

●職缺和勞動力流動調查（JOLTS）

美國勞工部將也將於周三公布去年12月的JOLTS報告。11月JOLTS 報告顯示該月職缺數達1,045.8萬個，雖然較10月份的1051.2萬個減少，但仍超於市場預期的1,000萬個，凸顯出美國的就業市場仍然強勁。

●每周初領失業金人數

上周初次請領失業金人數報告將於本周四出爐。上周四公布的單周（截至1月21日）初領失業金人數減少6000人，至18.6萬人，創下9個月新低，並為9個月以來首次連續兩周少於20萬人。截至1月21日當周初領失業金人數的4周移動平均數減少9250人，至19.75萬人，為去年5月以來首次跌破20萬人。

●1月美國就業報告

周五將公布的美國1月非農就業報告。經濟學家預期1月美國新增就業18.5萬人，較2022年12月的增加22.3萬人和11月新增26.3萬人進一步放緩。就業市場增長持續減速或可讓聯準會放心，這顯示去年的激進升息確實成功讓經濟降溫一些。

薪資增長是推升通膨壓力的原因之一。美國3.5%的失業率處於50年低點，勞動力持續緊俏，使勞工得以要求大幅加薪以跟上消費品與服務價格的上漲速度。

以此來看，1月就業報告裡的平均時薪將成為另一個觀察重點。經濟學家預期美國1月平均時薪將較去年同期成長4.3%，低於12月的年增4.6%和11月的年增5.1%。

隨著薪資增長放緩，物價上漲也在放緩。聯準會最偏重的通膨指標—個人消費支出（Personal Consumption Expenditure,PCE）物價指數， 在2022年12月上漲5%，低於11月的年增5.5%。這個數字仍然偏高，但顯示通膨趨勢正朝著正確的方向發展。

●分析

儘管大多數的指標顯示美國就業市場仍然強韌，但部分分析師仍然預期美國薪資增長將繼續放緩，應能減輕聯準會的升息壓力。

財富管理公司SignatureFD投資長Tony Welch表示，薪資增長一直在放緩，我們認為隨著職缺減少，薪資增長放緩將成為2023年的趨勢。

也有人不認同這個觀點，因為最近美國運輸業工會的勞工爭取到了更大幅度的加薪，以及越來越多科技與零售業巨頭的員工組織工會。Putnam全球宏觀策略師Jason Vaillancourt表示，勞工們不會願意放棄他們認為在過去一年中獲得的議價能力。此外，許多消費者在這場大流行病初期所積攢下來的現金讓他們現在手頭仍然寬裕，這表示通膨或許不會很快消失。強勁的勞動力市場，加上仍然大量的超額儲蓄，這就成為了讓聯準會徹夜難眠的所有要素。

因此，只要美國經濟實現「軟著陸」的希望依然存在，聯準會就可能不得不繼續擔心通膨過高，這也就增加了聯準會升息升過頭，並最終導致經濟陷入衰退的可能性。