新冠病毒肆虐下，計程車駕駛大鬧人力荒，韓國首爾市政府30日宣布，從2月起在首爾搭乘一般計程車時，上車起跳價將多加1,000韓元，約0.8美元至4,800韓元。同時，較高檔的則是多加500韓元至7,000韓元。

至於開始跳表距離，也從目前2公里縮短至1.6公里。在乘坐超過基本公里數之後，每131公尺將加收100韓元，目前則是132公尺。為了吸引更多人來開計程車，首爾市政府已於2022年12月時，同意把夜間加成時間從午夜12點提早至晚上10點。

舉例來說，若以新的夜間計價標準來說，從首爾鬧區鐘閣（Jonggak）地鐵站坐到位於南邊的江南地鐵站，這10公里車程將要花17,700韓元，比之前車費要多增3成左右。

韓國民眾正面臨物價居高不下的問題，從2020年末開始消費者通膨開始上漲，2022年7月來到最高6.3%，上個月稍微降到5%。因此，為了打壓大漲的通膨，當地央行頻頻升息，約兩周前才又調高利率1碼，也就是25個基本點至3.5%。