國光生(4142)子公司安特羅(6564)腸病毒疫苗獲藥證，這是第一個純由台灣本土研發生產製造疫苗成功上市，今日多頭狂喜，國光生強鎖漲停板38.75元，至9:30，買單有超過4700張排隊搶著要買、安特羅(6564)漲幅在13%以上。

國光生與子公司安特羅生技宣布，本土自主研發生產的腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)獲衛福部食品藥物管理署(TFDA)審查通過取得藥證，預計今年Q1上市。

國光生技董事長詹啟賢指出，腸病毒疫苗原先係於2009年承接國衛院一期臨床試驗，歷經13年、耗費15億元，動員大量團隊人力，克服重重困難，寫下國產疫苗自研發到量產成功上市新猷，未來除優先供應台灣幼兒接種外，將前進東南亞、韓、日、中國大陸，讓MIT疫苗在國際發光。

安特羅成功取得藥證的腸病毒71型疫苗，以台灣流行之B4亞基因型病毒株，配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程；上市後，將優先保護台灣幼兒免於腸病毒威脅，為防疫再添利器。

安特羅指出，由於此腸病毒疫苗對東南亞及中國大陸的流行病毒株亦有交叉保護證明，為佈局東南亞市場，近期內將在越南完成三期臨床試驗，也與越南國營最大疫苗公司簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，未來更將目標鎖定一年超過二千萬劑的東南亞各國新生兒市場，同時進一步佈局進入中國大陸市場。

腸病毒為亞洲流行的傳染病，五歲以下幼童感染腸病毒71型易併發重症；1998年台灣首次爆發嚴重手足口病(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)，高達140萬名孩童感染，405名併發重症、78名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒71型。安特羅腸病毒71型疫苗具優異交叉保護力，深具國際市場潛力。