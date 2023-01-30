被譽為「香山第一美人」、「電眼美女」的港星關之琳，曾出演武打經典《黃飛鴻》系列電影，儘管已息影多年，但一舉一動仍受到關注。近日有大陸網友於小紅書曬出2009年與關之琳合照，47歲的她依舊膚白貌美，體態纖細，被網友大讚：「非常溫柔！」

小紅書網友發文提及，14年過去了，但關之琳的彬彬有禮、親切的態度讓她記憶猶新，回憶當時表示：「她坐在貴賓室看書，我們一個個抑制不住激動的心上去『打擾』，她一直非常温柔的說『沒關係，可以合照』。」溫柔的態度讓她想起來還是非常溫暖，也力讚歲月從不敗美人，關之琳看起來永遠年輕。

有網友分享多年前偶遇關之琳並與她合照，力讚她的美貌。(圖/小紅書網友)

不少網友大讚關之琳美到不行，紛紛留言直呼：「我47狀態有她這麼她我會開心死的」，也有網有留言分享自己曾偶遇關之琳，「她說今天不好意思沒有化妝不能照相，但是我可以給你一個擁抱。」親民的態度獲得不少讚賞。

事實上，關之琳今年已有60歲，近來就連在街頭被網友野生捕獲狀態，美貌仍常被拿來討論，她從小美到大，也憑出道時的一雙水汪汪電眼和獨特氣質走紅，甚至被譽為「香山第一美人」，至今仍是演藝圈的傳奇美女之一。