台南市長黃偉哲（左二）向各局處人員互道「新年恭喜」。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲30日出席台南市政府新春團拜，他致詞時，打趣地講出很多人的心聲說「不想上班」，但肩上還有責任要扛起來，又話鋒一轉說，事實上他這幾天也沒什麼休息，也謝謝春節年假仍堅守在工作崗位的各局處人員；最後，他則期許團隊人員做好自己的工作，帶給台南市民更好的生活環境。

台南市政府今天在民治市政中心南瀛堂舉行新春團拜，黃偉哲率領副市長趙卿惠、葉澤山向各局處人員互道「新年恭喜」，立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿也到場拜年。

黃偉哲首先感謝春節年假仍堅守在工作崗位的警消等各局處人員，他表示，春節年假許多仍在工作岡位上值勤的夥伴，幫助台南在交通治安、救災等維持運作，要代表市民感謝他們的努力。

接下來，他感謝過去一年在中央為台南爭取經費的立委民代，以及市議會在年度總預算和墊付款部分給予的支持，讓重大建設沒有拖延到，有了經費和預算，希望市府同仁把預算好好執行，台南能持續進步。

黃偉哲說，今年是金兔年，祝福大家旺兔順利，有個美好又充實、快樂的2023年，雖然國際局勢詭譎多變，世界景氣變化無常，也勉勵市府團隊人員要做好自己的工作，讓市民朋友過得更好。