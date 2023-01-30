一名34歲女子在半年內體重快速減掉10公斤，原本覺得開心，但未婚未育的她發現若打噴嚏，會出現微漏尿的狀況，讓她趕緊就醫，醫師表示，造成陰道鬆弛的原因除了生育外，先天陰道肌肉彈性不佳、老化外，快速減重也會導致私密處流失大量膠原蛋白或肌肉量降低，導致陰道鬆弛。

北投健康管理醫院美容醫學中心醫師黃志宏表示，大多人認為陰道鬆弛都是產後婦女才會遇到的私密困擾，事實上因快速瘦身，導致陰道鬆弛也是可能會發生的。此外，先天條件較差、老化、不當的慣性動作也會影響陰道的緊緻度。

他表示，造成陰道鬆弛的常見原因包括先天陰道肌肉彈性較不佳、懷孕與生產、老化或婦科疾病、快速減重、久蹲與長期負重。

其中，上述的女子短時間內的快速減重，可能導致私密處流失大量膠原蛋白或肌肉量降低，因此使得私密處失去彈性，變得鬆弛。

陰道鬆弛該如何改善？除了一般所知的凱格爾運動外，黃志宏表示，目前有多種醫美療程可在短時間內改善，若是陰道鬆弛較嚴重者，則可考慮陰道緊實整型手術，可維持10~20年，但需注意只適合術後暫無生育計劃的婦女。他並提醒，不論是採用何種方式，請務必與醫師諮詢並評估自身狀態，才能讓術後的效果達到最理想的狀態。