紐約洋基與內野手托瑞斯（Gleyber Torres）敲定了新合約，避免走上薪資仲裁庭，價碼為1年995萬美元。托瑞斯今年26歲，上季0.257打擊率，24轟、76打點，主要擔任二壘手。托瑞斯原本年薪625萬美元，他提出的價碼是1020萬美元，洋基只肯給970萬美元，最後還是沒有達到千萬美元。

托瑞斯是2018年美聯新人王票選第3，輸給大谷翔平和前隊友安杜哈（Miguel Andújar）。3人之中唯有大谷翔平成為聯盟頂級球星，安杜哈因為肩膀手術和腕傷，從怪物新秀退化成平庸的打者，而且守備能力有限，去年被下放3A之後自請離去，被海盜隊接收，新球季將獲得152萬美元年薪。

相較之下托瑞斯順遂多了，雖然火力輸出不太穩，守備也不算優異，仍獲得穩定出賽機會，遺憾的是他並沒有成長到洋基預期的高度。《紐約郵報》指出，在金手套打擊王勒馬修（DJ LeMahieu）回歸並保持健康的前提下，洋基內野人手充裕，可以伺機賣掉托瑞斯。

馬林魚去年交易大限時向洋基出價，提議「2換2」買走托瑞斯，但洋基沒有接受。除了托瑞斯以外，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）、唐納森（Josh Donaldson）兩位內野手也可能被洋基擺上交易台。