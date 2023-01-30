義大利媒體專文分析，總理梅洛尼此次出訪利比亞，除為解決能源、移民問題外，也重啟聯合國對利比亞問題的政治倡議，並展現義大利在利比亞問題上的先驅者角色。

「蟻報」（Le Formiche）29日刊登「為什麼梅洛尼利比亞之行是一個決定性時刻」一文，分析義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）此次出訪利比亞除為簽署加強海岸警衛隊協議以及能源協定，並強化力道打擊人口販運和販賣，與填補義國能源供應缺口之外，背後也具其他國際價值。

報導指出，梅洛尼訪問利比亞不僅只是義大利外交能力的考驗，也帶出現任義大利政府所採取的大西洋主義路線，以及重啟聯合國對利比亞問題的政治倡議，即「支持利比亞穩定」。

事實上，利比亞的局勢可以成就或挫敗美國總統拜登在中東的石油外交，因此美國對利比亞問題是十分關切的。

從美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在本月中突訪利比亞可以證明這點。美國對利比亞正在發生的事情是相當重視的，因為在利比亞發生的事情往往不會只停留在利比亞，而是關係到整個地區。

報導分析說，梅洛尼的利比亞之行時間距離伯恩斯突訪利比亞不遠，似也在強調義大利在利比亞問題上欲扮演的先驅者角色。

可以證明的是，聯合國秘書長利比亞問題特別代表巴蒂利（Abdoulaye Bathily）已在尋求羅馬以及華盛頓的協助，計劃新的倡議，以重新啟動在過去12至18個月被突然中斷的進程。

巴蒂利倡議將在未來幾週內，應建立一個穩定、合法、安全的管道，讓利比亞人民有機會投票，自由選擇他們國家的未來領導人，將國家導入民主選舉。

報導稱，義大利在現階段扮演決定性的角色，其有能力與利比亞建立多樣化的合作。但義大利也要注意利比亞內部的不穩定性。（編輯：高照芬）1120130