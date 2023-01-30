美國國務院和財政部日前同步對俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」相關個人和實體實施制裁，清單中包括一間中國商業衛星公司「長沙天儀空間科技研究院有限公司」（下稱天儀研究院）。對此，該公司29日發布聲明稱，與瓦格納集團不存在業務往來，公司產品及服務皆不涉及任何軍事用途。

綜合外媒報導，美國財政部當地時間26日宣布，對與瓦格納集團相關的6名個人和12家實體實施制裁，其中包括天儀研究院及其位於盧森堡的子公司。美財政部稱，天儀研究院為俄羅斯科技公司Terra Tech提供烏克蘭多個地點的合成孔徑雷達衛星圖像，「讓瓦格納在烏克蘭展開作戰行動」。

美國財政部將瓦格納集團認定為「跨國犯罪組織」予以制裁。美國國務卿布林肯同日發布聲明稱，此次制裁將進一步削弱俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的能力。

天儀研究院微信公眾號「天儀SPACETY」發布聲明，稱對於美國財政部將該公司列入制裁清單的決定，深表遺憾。聲明指出，在核查歷史合約及資金往來記錄後，天儀研究院及其子公司與Terra Tech公司及瓦格納集團不存在業務往來。該公司與商業客戶均簽署了「關於產品用途的承諾」和「最終使用者協議」，確保產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉及任何軍事用途。

聲明表示，作為全球小型商業化SAR遙測衛星的開拓者之一，天儀研究院致力於研製極致性價比（CP值）的小型SAR衛星，建設SAR星座並提供一站式SAR數據整體解決方案。同時，該公司還在地球觀測組織框架下為全球使用者提供近20次公益性應急救災服務，包括克羅埃西亞地震、東加火山爆發、孟加拉洪災、印尼地震、巴西滑坡、斐濟颱風等。

觀察者網報導，「天算星座」首顆主星北郵一號15日發射成功，這是天儀研究院的第16次太空任務，至此天儀已成功發射包括大陸首批商業組網SAR衛星「海絲一號」及「巢湖一號」在內共計26顆衛星，助力科學家完成數十項太空科研突破，並率先實現國產商業SAR衛星批量生產、組網和在軌商業化運營，提供數萬景衛星遙測影像。