上班第1天，台東市活水湖今天清晨7時許發生溺斃意外，1名70多歲男沉入水中，警消獲 報前往將男子拉起，不過男子因為溺水時間過久，救護員評估後確認死亡多時，趕來的家屬悲痛萬分，死因仍待進一步調查。
台東縣消防局今天清晨接獲報案，活水湖有民眾溺水，消防人員趕到現場揹負器材下水，小艇也準備下船，消防人員隨即在水底發現男子，立即將僅著泳褲的男子拉起，卻已經死亡多時。至於是游泳時，因為水太冷，還是體力不支溺水，還要再調查。
上班第1天，台東市活水湖今天清晨7時許發生溺斃意外，1名70多歲男沉入水中，警消獲 報前往將男子拉起，不過男子因為溺水時間過久，救護員評估後確認死亡多時，趕來的家屬悲痛萬分，死因仍待進一步調查。
台東縣消防局今天清晨接獲報案，活水湖有民眾溺水，消防人員趕到現場揹負器材下水，小艇也準備下船，消防人員隨即在水底發現男子，立即將僅著泳褲的男子拉起，卻已經死亡多時。至於是游泳時，因為水太冷，還是體力不支溺水，還要再調查。
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