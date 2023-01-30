教育部長潘文忠在這次內閣改組中獲留任，全國家長團體聯盟今天發布新聞稿對他提出三點期許，一、落實學生生涯探索及發展課程到國小、並攜手家長參與；二、整合數位學習平台，建立友善的數位學習環境；三、建立教師發展評鑑制度。

全家盟表示，潘文忠過去的施政，在推動108課綱上，規畫並落實學生在校的學習，有校訂課程、彈性及自主學習時間...等，讓孩子的學習更適性更多元。同時在面臨新冠疫情時，積極推動數位學習因應疫情下的停課不停學，運用數位工具及平台，讓孩子的學習在時間及進度上更具彈性，不只運用在學校學習，也能延伸到在家自主學習。

全家盟對潘文忠過去幾年對教育的創新、努力表示感謝，但台灣教育現場仍存在許多橫向連結及縱向紮根的問題待解決，需要有更開創的思維來全面統整解決，因此提出三點期許。

一、落實學生生涯探索及發展課程到國小、並攜手家長參與：108課綱以成就每一個孩子 適性揚才、終身學習為願景，希望孩子透過探索找到適合自己的學習發展方向，因此學生生涯探索及發展的課程能向下紮根到國小，讓孩子更早的認識自己，引發內在的學習動機，同時讓家長實際參與孩子的探索過程，孩子在生涯發展上才能得到家長的支持。

二、整合數位學習平台，建立友善的數位學習環境：過去幾年已見到數位學習是國際的教育趨勢，教育部也發展數個數位學習平台，單一友善的入口、整合的環境、以及讓更多的家長認識參與，讓孩子的學習更自主有效。

三、建立教師發展評鑑制度：行政減量讓學校及教師更能專注在教學上，良好及有效的評鑑制度能讓教師職涯有良性的發展，對孩子的學習更有助益，世界各國普遍的都已經建立教師發展評鑑，為何獨缺台灣？建立教師發展評鑑制度刻不容緩！