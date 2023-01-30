文章指在27日舉行的世界貿易組織爭端解決機構會議上，中國、挪威、瑞士、土耳其、中國香港5個成員設置8項議題，要求全會通過專家組關於美國在「232條款」下對進口鋼鋁產品加徵關稅和美國就香港商品實施的產地來源標記新規定違規的5份裁決，並要求美國撤銷違規措施。美國卻在會前對上述5份裁決全部提出上訴。

文章引述歐盟駐世貿組織代表表示，歐盟注意到多份專家組的報告被上訴，鑒於世貿組織上訴機構由於美國蓄意破壞而無法運作，目前無法審理這些上訴。歐盟呼籲各方根據《關於爭端解決規則與程序的諒解》，妥善解決貿易爭端。

文章稱，世貿組織爭端裁決研究報告顯示，美國是迄今為止最「不守規矩者」，世貿組織三分之二的違規由美國引起。2019年12月，世界貿易組織爭端解決機制中的上訴機構因美國阻撓法官遴選而停擺，令多邊貿易仲裁機構癱瘓，使多邊貿易體制面臨前所未有的危機。

中國常駐世貿組織代表李成鋼表示，美國似乎將拒絕執行任何涉及「國家安全例外」的不利裁決，這違背了「條約必須信守」原則。

李成鋼說：「美國這些令人不安的行為清晰描繪出單邊主義霸凌行徑實施者、多邊貿易體制破壞者以及全球產業鏈供應鏈擾亂者的形象。」

2018年3月，時任美國總統川普根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，以維護國家安全為由對進口鋼鐵和鋁產品分別加徵25％和10％的關稅。這一決定不僅導致多國向世貿組織提起申訴，美國主要貿易夥伴也紛紛推出報復措施。2018年11月，世貿組織爭端解決機構召開會議，同意設立專家組審查美國宣佈的鋼鋁關稅措施，以確認該措施是否違反世貿組織規則。

李成鋼在講話中指出，美國實際限制進口的鋼材中，國防用鋼佔比極低。上述情況表明「232措施本質上是保護主義的」，它與美國國家安全沒有關係。

文章稱，美國這些措施遭到多個世貿組織成員的廣泛反對和起訴，所有專家組都認為這些措施與世貿組織規則不一致。李成鋼說，專家組在本次爭端中的調查結果再次表明，安全例外不是單邊主義或保護主義的「避風港」。