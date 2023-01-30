高雄46歲黃姓女子大年初三時身穿時髦裝扮，到鳳山區的美髮沙龍店整理頭髮，沒想到店家用心幫黃女「妝水水」後，黃女在櫃檯等待結帳時，竟順手牽羊摸走的30歲宋姓女店員的錢包，讓宋女損失了現金3萬元和多張信用卡。鳳山分局獲報後透過監視器畫面鎖定黃女，27日通知黃女到案，並依竊盜罪送辦。

宋女22日向警方報案，稱自己放在店內櫃檯的錢包遭竊，損失現金3萬元及4張信用卡，調閱監視器後發現，黃女結完帳後往櫃台內看了一下，這時店家走出櫃檯招呼其他客人，沒想到手長腳長的黃女，一個墊腳3秒內就將櫃台上的錢包摸走，還冷靜地放入自己的包包後走人。

鳳山分局獲報後27日通知黃女到案，黃女稱自己因為缺錢花用，看見錢包才心生歹念下手行竊，且偷來的3萬元現金都已花用完畢，只能還給宋女身分證件和信用卡4張。警方將黃女依竊盜罪送辦，讓黃女的兔年得好好反省自己了。