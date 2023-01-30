寒流來襲，不少人搬出保暖電器禦寒，一名女網友表示，每次寒流來都會拿出阿嬤的大紅毛被，一件抵市面上所有的禦寒商品，且還會蓋到流汗，大讚是保暖神器，她將其PO上網，吸引上千網友共鳴，不少人也說，「真的很暖和，我都靠它過冬」。

原PO近日於臉書社團團《爆廢公社二館》指出，寒流來只要有阿嬤的大紅毛被，就可以不用再買電暖器或其他禦寒用品，且還會蓋到流汗，她笑說「家裡還有兩件唷」。

阿嬤的毛被讓不少網友狂讚。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

圖文曝光，上千網友也狂讚，「寒流有這件就夠了」、「一蓋下去根本全身動不了，絕對無法踢被」、「這件是禦寒神物」、「真的很暖和，我都靠它過冬」、「小時候我阿嬤家也都蓋這種被子，又厚又保暖」、「超厚的，寒流必蓋」、「該不會每個人家裡都有一件吧」。

但也有人抱怨這件被子太厚重，常常導致洗衣機無法運轉，「家用洗衣機洗不動」、「家裡的洗衣機公斤數不夠，就不能用洗衣機洗了」、「因為家裡的洗衣機不好洗，所以後來我都捨去沒有拿出來蓋」。另外還有人說這件被子在以前的年代，會被當作婚禮的嫁妝之一。