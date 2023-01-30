浙江省委書記易煉紅29日下午在杭州會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行，他表示，將始終秉承「兩岸一家親」理念，持續推動浙台經貿文化合作。洪秀柱回應說，將進一步推進兩地青年交流交往，繼續做強做大海峽兩岸青年發展論壇。

《浙江日報》30日報導，易煉紅代表浙江省委、省政府對洪秀柱一行來訪表示歡迎，對洪秀柱堅定認同和維護九二共識、旗幟鮮明反對台獨、促進祖國和平統一的政治擔當，推動兩岸關係和平發展與交流合作所做的貢獻表示讚賞和敬佩。

易煉紅介紹說，面對嚴峻複雜的國際形勢、艱巨繁重的改革發展穩定任務，特別是新冠疫情的嚴重衝擊，我們按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，取得了積極成效。

易煉紅指出，與此同時，我們積極推動浙台交流合作，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，及時制定出台惠台政策，大力促進台商在浙投資創業，廣泛開展浙台文化交流活動，不斷優化台胞台企政務服務，真情實意為台胞台企在浙江發展排憂解難。

易煉紅說，未來，我們將始終秉承兩岸一家親理念，持續推動浙台經貿文化合作，密切浙台青年交往交流，彰顯兩岸同胞血濃於水的骨肉親情，為推進兩岸和平發展、促進融合發展做出浙江更大貢獻。

洪秀柱對家鄉浙江的熱情接待表示感謝，並積極評價浙江經濟社會發展成就和營商環境。她說，兩岸一家親，祖國和平統一是民心所向，兩岸加強交流是共同願望，將堅定不移堅持九二共識，努力促進浙台兩地多領域深層次交流合作，進一步推進兩地青年交流交往，繼續做強做大海峽兩岸青年發展論壇，為深化兩岸融合發展、實現和平統一、推動中華民族偉大復興做出更多貢獻。