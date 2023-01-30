前副總統陳建仁將接任閣揆，卻被發現是用借調方式，仍未放棄中研院特聘研究員高薪職務。國民黨主席朱立倫今天受訪時諷刺，「如果他是這樣的心態，代表他就是過渡內閣、看守內閣，準備要交班，要交班給國民黨了。」

朱立倫今天出席國民黨中央黨部舉辦的新春團拜活動。外界關注，新北市長侯友宜今未出席黨中央的團拜活動，朱立倫說，今天晚上從桃園開始，各縣市都會舉辦新春團拜，包括新北市，也會邀請國民黨的最強母雞侯友宜一起團拜。

媒體也問及侯友宜若要參選2024總統大選，是否要表態才能納入民調？朱立倫強調，現在最重要目標是南投補選，一步一腳印，穩札穩打，團結努力讓林明溱當選，之後再來討論總統立委選舉。

被問到這次內閣改組，許多爭議閣員仍留任，朱立倫說，這次改組平庸沒特色，面對這麼多國際挑戰、國內挑戰，還有後疫情經濟危機，財經、國安團隊都沒亮點跟特色，看不出來佈局方向，顯然都是基於民進黨內派系的安排，代表民進黨黨意超過民意期待，那民眾也不必再期待民進黨。

國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海及國民黨立委陳玉珍赴陸會商達成解禁金酒等63項產品輸陸的成果，被綠營酸唱和中國。對此，朱立倫表示，政府最重要責任是為人民解決問題，民眾跟企業遇到問題，民進黨沒辦法解決問題，讓在野黨來做，還要酸在野黨，不是負責任的政府跟政黨該講的。

朱立倫說，陳福海跟陳玉珍為金酒的努力，是在地縣長跟立委該做的，無論食品業、農漁產品，民生經濟貿易往來需要解決的，國民黨都願意幫民眾解決，為人民拼好日子，會得到民眾認同。