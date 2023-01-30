美股在台股春節連假期間上漲，晶圓代工龍頭台積電(2330)美國存託憑證（ADR）大漲7.49％，使今（30）日兔年開紅盤上演補漲行情，開盤即跳空飆升7.75％至542元，創去年6月初以來逾7月高點，早盤維持逾7％漲勢，激勵加權指數維持逾460點漲幅。

通膨趨緩使市場預期美國聯準會（Fed）升息步調可能放緩，經濟軟著陸可能增加帶動國際股市在台股春節期間普遍走揚，美股以高科技股漲勢最強，那斯達克及費城半導體指數分漲4.9％及5.16％。台積電今日補漲帶動市值一度站回14兆元關、最高觸及14.05兆元。

台積電受半導體庫存調節影響，預期2023年首季合併營收將介於167～175億美元，季減12.2～16.2％、年減0.4～4.9％，中間值為季減14.2％。假設新台幣兌美元平均匯率30.7元狀況，毛利率預期介於53.5～55.5％、營益率介於41.5～43.5％，雙探近1年低點。

台積電總裁魏哲家預期，上半年美元計價營收將年減4～9％，但下半年將恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長、優於市場的小幅衰退。而今年資本支出估落於320～360億美元，研發費用估增加2成。

外資報告對此認為，台積電首季及上半年營運展望符合預期，大部分利空均已釋出，對於下半年復甦的看法應能消除產業周期擔憂，10家均維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間介於550～700元不變，其中2家調升、3家調降目標價，主要基於獲利預期調整。