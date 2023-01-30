第一金(2892)今舉辦視訊新春團拜，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同參加，並連線至國內、外各子公司、分公司，董事長邱月琴期許新的一年持續提升效率、優化產品，讓第一金融集團「兔飛猛進」，再創佳績。

面對2022年金融市場的動盪，第一金控仍逆勢成長，稅後合併淨利205.96億元，創下歷史新高，較前一年度成長逾4％，每股稅後盈餘（EPS）達1.56元；其中，第一銀行稅後淨利203.28億元，較前一年度成長15％，銀行以外子公司雖然受到市場逆風影響，依舊維持既有經營韌性。

除了獲利表現亮眼，集團各子公司的業務表現也達成重要里程碑，第一銀行中小企業放款市占率已經連續13年位居業界之冠，第一金證券也連續2年獲證交所表揚為「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」，並輔導星宇航空登錄興櫃，第一金投信則連續2年取得勞動基金代操額度。

此外，第一金控積極落實ESG（環境、社會、公司治理），獲得DJSI（道瓊永續指數）、MSCI（全球標準指數）及FTSE（富時指數）等國際三大永續指數肯定，CDP氣候變遷問卷也連續5年居領導等級，更獲金管會擇定為「永續金融先行者聯盟」成員，為唯一入選的公股金融機構。

展望2023年，第一金融集團將以「穩健增長獲利、永續淨零轉型」為經營策略主軸，持續深耕海外業務、提升客群滲透、深化數位轉型、穩固資本結構，同時追求淨零排放，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。