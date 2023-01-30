民眾受訪。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

台灣燈會即將開展，但近期卻有綠營側翼粉專攻擊，稱燈會的其中一座副燈是「華國美學」，而引發外界熱議。不過不少街民眾受訪則認為，這座副燈有「傳統過節的氣氛」，不要有意識形態。

多個綠營側翼粉專日前發文，批評位於國父紀念館的燈會副燈「蟠龍獻瑞」，是「天龍國中華美學回來了」，反遭國民黨台北市議員徐巧芯揭發，該燈會是由交通部觀光局所負責，讓她嘲笑，「大過年的，側翼就不甘寂寞開始新春翻車啦」。

而《中天新聞》昨（29）日針對此話題進行街訪，受訪民眾認為「好不好看很難評估，但我認為比較有台灣的味道」、「我覺得還好，有台灣傳統過節的氣氛」、「不要有意識形態」、「燈亮起來可能會比較美」。

另外，國民黨台北市議員游淑慧狠酸，甫獲留任的交通部長王國材面對被側翼攻擊，是不是該要出來「洗門風」、出來解釋為什麼會做出一個「華國美學」燈飾？游淑慧並點名批評者之一的「Wecare高雄」開嗆，呼籲他們還是管好自己的高雄、「當側翼也要當專業一點」，別丟臉丟到台北。