定居美國的女博士在2019年短暫回台期間，與26年前的楊姓男友一同到澎湖遊玩，2人卻發生2次性行為還造成女博士胸口嚴重瘀青，她回美國後跟老公告知此事，經跨海提告後，台北地方法院判決，楊男須賠償20萬元。可上訴。

女博士與老公提告主張，楊男原本與她是大學同學，於25、26年前為男女朋友，她曾因懷孕引產，分手後各自嫁娶，她在1999年間即赴美進修，定居美國，並與老公結為夫妻，育有2名子女，迄2019年5、6月間透過臉書通訊軟體，她與楊男取得聯繫。

她說，楊男與她相約在2019年7月4日至7日一同前往澎湖地區遊玩，但楊男在澎湖民宿與她發生性行為2次，且造成她胸口嚴重瘀青，破壞夫妻婚姻生活圓滿安全及幸福，不法侵害配偶關係之身分法益，且情節重大，楊男須賠償200萬元。

台北地院認為，楊男與已婚的女子發生性行為，女博士老公主張基於配偶關係之身分法益受到侵害，且情節重大，據以請求被告賠償非財產上之損害，即屬有據，判決楊男須賠償20萬元。