今年春節放了10天的年假，不少人都把握機會飛往國外度假，或是到各地踏青，而女星楊謹華雖然在初四就已開工，但她仍趁著29日、年假最後一天與老公外出約會一整天，而且穿著打扮完全「0偽裝」，大方讓眾人看到她私下最真實的一面。

楊謹華近日雖忙著趕拍新戲，但她仍在昨（29）日拍片空檔抓緊時間與老公約會，並在社群媒體上PO文，表示「準備好了嗎？收假的心」並特別標記「#明天跟著大家一起開工」、「#雖然我初四就開工了」、「#工作要跟放假一樣開心喔」。照片中，只見楊謹華頭戴黑色毛帽，身上穿著黑色斑紋寬版外套搭配灰色帽T與寬版黑色長褲，整體造型相當輕便，而她跟著老公同遊北美館後再火速移往漁港品嚐龍蝦蒸粄條，美味的食物讓她忍不住在限時動態中驚呼「最喜歡吃傳統的料理」，字裡行間都洋溢著幸福的氛圍。

而楊謹華除了穿搭輕便卻不失個性外，仔細一看也才發現她全程幾乎0偽裝沒戴口罩或眼鏡遮掩，也幾乎是素顏的狀態，大方展現私下的一面，但迷人的笑容與0瑕疵的肌膚狀態，還是讓不少網友看到後大讚「好可愛」、「外套好好看」、「狀態超好的」、「超喜歡你的」；也有不少粉絲回應「完全不想上班」、「還沒有準備好要上班」、「完全沒有準備好」意外引發熱烈討論。