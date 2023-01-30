預期疫後全球解封服飾消費風起、通膨衝擊力道減弱、品牌廠庫存去化近尾聲，尤其是供應鏈已形成「大者恆大」的趨勢，且品牌客戶為成本考量「一站式購足」的偏好，有利成衣大廠2023年市場競爭力提升。

去年營運創新高的儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）、光隆（8916）等國內成衣廠，在產業規模夠大，並具一貫生產製程，且主要產線在東南亞地區，雖對今年上半年保守，但對全年營運成長仍持審慎樂觀看待。

聚陽2022年稅後淨利為35.4億元，年增32.17％，EPS14.53元，獲利創下歷史新高。對於2023年，聚陽表示，最壞狀況已過，今年首季雖可能仍陷庫存調整的狀態，但營收表現有望逐漸回升。

積極進行生產基地多元化、品項擇優出貨、產品結構朝運動機能及戶外休閒等高值化調整的儒鴻指出，雖然上半年在全球高通膨、品牌高庫存壓力下，營運變數可能增加，但產業景氣可望逐季回溫下，對市場仍有信心。

2022年營收397.35億元、年增10.63％，創歷史新高，儒鴻預估農曆年後對今年整體展望會較明朗。下半年雖要關心全球經濟復甦的狀況，不過整體來看，2023年營收表現還是會比2022年提升。

羽絨衣代工大廠廣越指出，受到通膨影響，服飾消費市場力道降緩，加上品牌客戶庫存持續進行中，預期上半年偏淡。

不過，隨大陸解封，當地服飾消費景氣可望逐漸回升，加上今年天氣偏冷，後續可觀察第二季之後有無追加訂單出來，讓下半年營運能逐步回溫，全年應可維持成長。

受惠成衣比重拉升，機能服飾及羽絨廠光隆2022年營收創新高；光隆指出，持續看好成衣消費市場，今年再添產能，越南廠第三季可投產，增加20條產線。印尼廠第四季一期可投產，新增新建6至10條新產線。另外，還會有4～5個中型品牌新客戶加入，預期2023年的營收獲利都會比去年成長。

另外，光隆預期另外二個主要產項羽絨、家紡事業，2023年的營運可持穩、獲利也會穩增長。